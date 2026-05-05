Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) 164'üncü Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 2026 yılı 'Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı' Başvuru Rehberi ile 2026 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sunulan projeler görüşüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen '81 İl 81 Ürün Programı' kapsamında ise Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerine özgü yerel potansiyeli yansıtan ürün önerileri belirlendi.

Toplantıya; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın katıldı.