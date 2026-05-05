SANKO Okulları öğrencileri, TÜBİTAK Türkiye finallerinde Türkiye birinciliği ve ikinciliği başta olmak üzere önemli dereceler elde ederek büyük başarıya imza attı.

SANKO Okulları öğrencileri, 57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ile 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finallerinde bir Türkiye birinciliği, bir Türkiye ikinciliği ve iki teşvik ödülü olmak üzere önemli dereceler elde etti.

Soner Emre Abar ve Aras Balat, danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde geliştirdikleri 'ALS Hastaları İçin Çoklu Serbestlik Dereceli Aktif Servikal Ortez ve Ev Tipi Rehabilitasyon Sistemi' projesiyle 'Ortaokul Kategorisi Teknoloji Tasarım' alanında Türkiye birincisi olma başarısı gösterdi. Türkiye birincisi olan öğrencilere, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır takdim etti.

Efe Özkara, Samet Egemen Atalar ve Giray Uğurluer ise danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları 'Polarizasyon Tabanlı Yapay Zeka Destekli Uyuşturucu Madde Analiz Sistemi' projesiyle 'Lise Kategorisi Fizik' alanında Türkiye ikinciliği kazandı.

Nur Deniz Ocak, Meleknaz Yüksel ve Beril İpek Üngör ise danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde geliştirdikleri 'ODI-CL Temelli Aptamer Biyosensörü ile Alzheimer Hastalığında A42 Biyobelirteçlerinin Hızlı Tespiti' projesiyle 'Biyoloji Alanında' teşvik ödülüne layık görüldü.

Atlas Balsu ve Ahmet Faran Kaya, danışman öğretmenleri Hakan Güven rehberliğinde geliştirdikleri 'Kentsel Mikroklima Üzerinde Yerel Ağaç Örtüsünün Termal ve Higrometrik Etkilerinin Analizi: Gaziantep Kavaklık ve Çıksorut Örneği' projesiyle 'Coğrafya Alanında' teşvik ödülü kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, elde edilen başarıların gurur verici olduğunu belirterek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.