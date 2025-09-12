Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı yangın yerinde inceleme yaptı. Görevlilerden bilgi alan Kaymakam Anteplioğlu ve Başkan Çebi, ölen vatandaş için başsağlığı dileklerini iletti.

Küçükçekmece’de Cumhuriyet Mahallesi’nde iddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosundan gelen koku nedeniyle apartman sakinleri 2 gün boyunca Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Ekiplerin gelmemesinin ardından kofra patlayarak yangına neden olmuştu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de dumandan etkilenmişti.

Yangın sonrası Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu olay yerinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Çebi ve Kaymakam Anteplioğlu, bina sakinleriyle konuşarak başsağlığı dileklerini iletti.

Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, "Cumhuriyet Mahallemiz’de buradaki apartmanımızda öğle saatlerinde yangın ihbarı üzerine başta itfaiye olmak üzere emniyetimiz, sağlık ekiplerimiz, belediye ekiplerimiz anında müdahale ettiler. Tabi dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlarımızdan bir tanesi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Diğer ilgili ekiplerimiz şu anda bilirkişi incelemesi yapılıyor. Olay yeri incelemesi yapılıyor. Artık burada ne yapılması gerekiyorsa kimin ne kusuru varsa gerekli iş ve işlemler ondan sonra belirlenecek. İtfaiye raporundan sonra gerekli işlemler yürütülecektir. Rahmetli olan ağabeyimize Allah rahmet eylesin. Buradaki kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Vefat eden kişiye Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum. İstenmeyen bir olay gerçekleşti burada. Biz bunun neden olduğunu, nereden kaynaklandığını bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu bulacak olan sonuç itibarıyla bu işin uzmanlarıdır. Şikayet yapılıyor. Biz de aynı şeyi takip edeceğiz. 6 yaralı olduğunu biliyorum ama şükürler olsun yaralıların durumu iyi. Ama diğer vatandaşımız sanıyorum dumandan boğularak vefat etmiş. Ona Allahtan rahmet diliyorum. Bina yeni. Üzücü bir olay. Arkadaşlar da söylüyorlar ‘Trafodan zaman zaman koku geliyor’ diye BEDAŞ’a birkaç defa müracaatta bulunmuşlar. ‘Saha ekiplerimizin bilgisi var. Saha ekiplerimiz gelip sırasıyla bakacak’ diye BEDAŞ’ın böyle bir cevabı var. Belli ki geç edilmiş. Oradan koku gelmiş. Kablo yanmış. Bu tip durumlarda trafonun şalterinin inmesi lazım. Belli ki inmemiş. Vatandaşların nerede kalacağına dair ona henüz bakmadık. Kaymakam bey ile diyaloğa geçeceğiz. Geçici olarak bir yer bulunması ile ilgili yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.