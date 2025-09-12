Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bisiklet sürdüğü sırada başına yorgun mermi isabet eden çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel polis ekipleri, 1 Haziran’da ilçedeki Barış Parkı’nda bisiklet sürdüğü sırada başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Sami Yusuf Kaya’nın (6) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, silahı kullanan kişinin F.K. olduğunu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal hesabından olaya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.