Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Vanspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada tek hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti. Korkmazoğlu, altyapı akademisi ve profesyonel yapılanma projeleriyle kulübün geleceğini garanti altına alacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig’de üst üste aldığı 4 galibiyetle liderliğini sürdüren Çorum Futbol Kulübü’nde Başkan Baran Korkmazoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni sezon hedeflerini ve kulübün gelecek vizyonunu açıkladı. Vanspor maçı öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Korkmazoğlu, tek hedeflerinin Süper Lig’e yükselmek olduğunu vurguladı.

Korkmazoğlu, "Elimden geldiğince bu takım için her şeyi yapmaya hazırım. Allah bizi utandırmasın. İnşallah bu sezon tek amacımız bu şehrin Süper Lig’e çıkmasıdır. Özellikle ‘şehrin’ diyorum çünkü bu takım bizim değil, Çorum halkının takımıdır. Biz de buna göre bu sene bir kadro kurduk. Ancak bu iş sadece kadro kurmakla bitmiyor. Takım, şehirden kopuk olmamalı, tam tersine şehirle iç içe olmalı. Bunun için de çalışmalarımız var" dedi.

Sosyal sorumluluk projelerine de dikkat çeken Başkan Korkmazoğlu, "Huzurevlerimiz, sevgi evlerimiz, kimsesiz çocuklarımız, onkoloji hastalarımızla takımımızın iç içe olması için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bu takım hepimizin takımı" ifadelerini kullandı.

"Altyapı çok önemli"

Kulübün kendi ayakları üzerinde durması için altyapıya önem verdiklerini belirten Korkmazoğlu, "Altyapı çok önemli. Ancak sadece altyapıyı yapmakla bu iş bitmeyecek. Biz gerekli planımızı, projemizi ve yol haritamızı çizdik. Bu şehrin çocukları başta olmak üzere bir altyapı tesisi kurmaya karar verdik. Adını ‘Akademi’ koyduk. Bu akademide 13-18 yaş aralığındaki gençler farklı kategorilere ayrılacak. Burada dil eğitiminden kişisel gelişime kadar birçok alanda eğitim alacaklar. Akademiden çıkan her çocuk, ne yapacağını bilen, tecrübe edinmiş şekilde yetişmiş olacak" dedi.

"Altınordu, Göztepe ve Başakşehir modelleri olacak"

Süper Lig hedefiyle ilgili planlarını da açıklayan Korkmazoğlu, "Seneye nasip olursa Süper Lig’e çıktığımızda önümüzde Altınordu, Göztepe ve Başakşehir modelleri olacak. Transferlerimizi menajerlere göre değil, puanlama ve scout ekibimizin değerlendirmelerine göre yapacağız. Bununla birlikte fizyoterapist, masör ve sağlık ekibinden oluşan güçlü bir sağlık altyapısını kuracağız. Bu ekip hem A takıma hem altyapıya hizmet edecek. Ayrıca idari yapılanma, marketing ve hukuk birimiyle tamamlayacağız. Kafamızdaki Çorum Futbol Kulübü yapılanması bu şekilde" diye konuştu.