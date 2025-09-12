2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Almanya, Finlandiya’yı 98-86 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Yohan Rosso, Antonio Conde, Boris Krejic
Almanya: Franz Wagner 22, Dennis Schröder 26, Isaac Bonga 10, Andreas Obst 7, Daniel Theis 10, Johannes Thiemann 6, Tristan Da Silva 13, Maodo Lo 2, Oscar Leon Da Silva 2
Başantrenör: Alex Mumbru
Finlandiya: Mikael Olli Axel Jantunen 12, Lauri Markkanen 16, Elias Valtonen 6, Miro Little 5, Jacob Grandison 5, Olivier Nkamhoua 21, Miikka Muurinen 12, Edon Maxhuni 9, Sasu Salin, Andre Gustavson
Başantrenör: Lassi Tuovi
1. Periyot: 30-26 (Almanya lehine)
Devre: 61-47 (Almanya lehine)
3. Periyot: 81-73 (Almanya lehine)