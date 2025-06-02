Kurban Bayramına sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi ekipleri vatandaşların bayramı huzurlu ve güven içinde geçirmesi için yoğun mesai yapıyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi, ilçe sakinlerinin bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için hazırlıklarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, tüm birimleriyle sahada aktif bir şekilde görev alarak, bayram süresince çalışmalarını sürdürecek.

Denetimler artırıldı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle fırın ve pastanelerde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, hijyen şartları, ruhsat kontrolleri, fiyat etiketleri ve ürünlerin son kullanma tarihlerini titizlikle inceliyor. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere ise cezai yaptırımlar uyguluyor.

Cadde ve sokaklarda bayram temizliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sokaklarını tazyikli suyla temizlerken; çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi ve bakım işlemleri de gerçekleştiriliyor. Destek Hizmetleri ekipleri ise cami ve cemevlerinde kapsamlı temizlik çalışması yürüterek, ibadet ve bayramlaşmaya hazır hale getiriyor. Ekipler, bayram süresince ilçe genelinde Kurban Hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinde çevre temizliği ve atık toplama faaliyetlerine devam edecek.

65 yaş üstü vatandaşlara evde bakım hizmeti

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün evde bakım hizmeti kapsamında ise yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara kişisel bakım, kuaförlük, ev temizliği ve tadilat hizmetleri sunuluyor.

Kurban kesimlerinin ardından ilaçlama yapılacak

Küçükçekmece’de bayram boyunca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de aktif görev yapacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kurban kesim yerlerinde kesim işleri ve atık toplamalarının gerçekleştirilmesinin ardından ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların bayram süresince tüm talep ve şikâyetlerini 444 4 360 numaralı İletişim Merkezi üzerinden alacak.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Maneviyatın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı’na hep birlikte kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramın huzur, sağlık ve güven içinde geçmesi adına belediye olarak tüm birimlerimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban Bayramı’nın başta ilçemiz olmak üzere tüm ülkemize sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyor; birlikte nice bayramlara erişmeyi diliyorum" diye konuştu.