Van’ın Erciş ilçesinde yumurtalarını bırakmak için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yaşam mücadelesi objektiflere yansıdı.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri aşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Erciş Balık Bendinde 12.’si düzenlenen "İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşırken, inci kefallerinin verdiği yaşam mücadelesi ve onları bu yolculukta bekleyen martılar objektiflere yansıdı.