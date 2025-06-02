Gaziantep’te açılan atölyede cam işleme sanatının inceliklerini öğrenen çocuklar, hünerli elleriyle camı sanata dönüştürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi’nde kurulan ’Cam Sanatları Atölyesi’ çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Atölyede camı sanata dönüştüren çocuklar, atık malzemelerden sanat eserleri ve el işi ürünler yaparak sanat öğrenirken çevre bilinci kazanıyor. Atık cam şişeleri şalümoların ateşinde eriterek birer sanat eserine dönüştüren çocukların yaptıkları birbirinden güzel süs eşyaları adeta göz kamaştırıyor.

Çocuklar, atıkları sanat eserine dönüştürüyor

Atölyede atık cam şişeleri ve ince cam çubukları eğitmenler eşliğinde bin 200 derece sıcaklıkta erittikten sonra çeşitli aşamalardan geçiren çocuklar, atıkları sanat eserine dönüştürüyor. Atölyede aldıkları eğitim boyunca hünerlerini sergileyen çocuklar, atık cam şişeleri ve cam çubukları küçük oyuncaklar, boncuk, kolye, bileklik, yüzük, küpe, saat, anahtarlık ve tespih gibi çeşitli sanat eserleri yapıyor. Hafta içi her gün belirlenen saatlerde kursun yolunu tutan çocuklar, atık cam şişeleri sanat eserine dönüştürerek geri dönüşüme kazandırıyor. Usta öğreticilerden cam işlemenin ayrıntılarını detaylı bir şekilde öğrenen çocuklar, bin 200 derece ısıyla camdan yaptıkları takı, nazar boncuğu, kolye, balık ve kuş figürleri gibi çeşitli objeleri özel günlerde anne ve babalarına hediye olarak da götürebiliyor.

Ücretsiz kursa ilgi yoğun

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan cam atölyesinde çocuklara cam işleme sanatının inceliklerini öğrettiklerini belirten kurs eğitmeni Sibel Sür, ücretsiz kursa ilginin çok yoğun olmasından dolayı haftanın her günü farklı gruplara eğitim verildiğini söyledi. Öğrenim aşamasında kolay işlenebilir cam çubukların kullanıldığını bildiren Sibel Sür, merkezdeki cam atölyesinde eğitimlerini tamamlayan çocukların, atık cam şişeleri ve cam çubukları kısa sürede takı ve diğer süs eşyalarına dönüştürebildiğini söyledi.

Atölyede çocuk kursiyerlerin hem eğitim gördüğünü hem de cam sanatı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Sibel Sür, "Okullarımızdan belediyemizin tahsis ettiği otobüslerle öğrencilerimiz ders saati içerisinde alınır ve atölyemize getirilir. Ders saati boyunca öğrencilerin kendi yetenek ve istekleri göz önünde bulundurularak kurumumuzda bulunan bütün atölyelere öğrenciler dağıtılır. Merkezimizde seramik, mozaik, tasarım, drama ebru ve cam atölyesi müzik atölyelerimiz var. Cam atölyesini tercih eden öğrencilerimiz bin 200 derece ateşte camı eriterek cama şekil vermeyi öğreniyor. Camın doğasını, renklerin birbiriyle uyumunu öğreniyorlar. Atölyede hayal güçleri doğrultusunda boncuklar, emojiler ve çeşitli çalışmalar yapıp son hafta kendi yaptıkları el emeği boncukları tasarım haline getiriyorlar. Anahtarlık, bileklik, kolye ve yine çocuk ne yapmak istiyorsa o şekilde tasarım amaçlı çocuklarla birlikte üretimler yapıyoruz" dedi.

10 yıldır cam atölyesinde eğitmenlik yaptığını belirten Ebru Helvacıkara da çocukların 4 hafta boyunca atölyede cam işleme sanatı eğitimi aldığını ve eğitim sonunda yetenekleri doğrultusunda birbirinden değerli ve göz kamaştıran ürünler yaptıklarını söyledi.