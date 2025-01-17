Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nin Mimari Resim ve Tasarım Kursu’nda eğitim alan öğrencilerin bilgi ve hayal gücüyle şekillenen tasarımlar dönem sonu etkinliğinde sergilendi. Dikkat çekici mimari maketler ve resimlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Çocukları bilime ve sanata yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nin güz dönemi eğitimleri sona erdi. Merkezde verilen Mimari Resim ve Tasarım Kursu’nda 4 ay boyunca eğitim alan çocuklar, birbirinden renkli çizimler ve mimari maketler tasarladı. Öğrencilerin bilgi ve hayal gücüyle şekillenen tasarımlar, düzenlenen dönem sonu etkinliğinde sergilendi. Sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerle dolu bilimsel programlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulan öğrencilerin eserleri büyük beğeniyle karşılandı.

Eğlence ve eğitim bir arada

Eğitimlerin kendisi için çok faydalı olduğunu söyleyen Kıvanç Yükselen, “Eğitim dönemi boyunca burada çok eğlendim. Önce geometriyi, ardından resim yapmayı, kalem kullanmayı öğrendik. Sonra maket üzerinde çalışarak bir tasarım ortaya çıkardık. Gerçekten çok keyifliydi. Belki ilerleyen zamanlarda mühendis olup çizdiğim resimleri hayata geçirebilirim. Kursu açan Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocukların kendilerini ifade etmelerine imkan sağlanıyor”

Sergiyi ziyaret ederek çocukların ortaya çıkardığı tasarımları büyük bir beğeniyle inceleyen Azize Turan Çelik ise şöyle konuştu: “Çocukların üç boyutlu ve soyut düşünme yeteneklerini görmek beni etkiledi. Renkleri kullanma biçimleri çok güzeldi. Sergide her yaştan öğrencinin eserlerini görmek hoşuma gitti. Burada önemli olan çocukların kendilerini ifade etmelerine ve güzel vakit geçirmelerine imkan sağlanması. Biz veliler için bakıldığında küçük bir şey gibi görünebilir ama çocuklar için bu sergide yer almak çok büyük bir anlam taşıyor. Bu yüzden ben de çok memnun kaldım.”