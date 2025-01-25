Anorektal Malformasyon (ARM) hastalığıyla dünyaya gelen 3 yaşındaki Ayaz Kılınç, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nde gerçekleştirilen robotik cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

3 yaşındaki Ayaz Kılınç, Anorektal Malformasyon (ARM) hastalığıyla dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nde gerçekleştirilen robotik cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu. İEÜ Medical Point Hastanesi Çocuk Cerrahisi Prof. Dr. Emre Divarcı, anorektal malformasyonun bebeklerde anüsün kapalı doğmasıyla ortaya çıkan bir durum olduğunu belirterek, "Bu çocuklarda anüs maalesef olması gereken yere değil, açılıp olması gereken yere açılmıyor. Başka yerlere açılabilir. Kızlarda vajina tarafına, erkeklerde ise idrar yoluna açılabiliyor" dedi.

Prof. Dr. Emre Divarcı: “Robotik cerrahi sayesinde başarı yakaladık”

Prof. Dr. Emre Divarcı, robotik cerrahinin ameliyat bölgesini 16 kata kadar büyüterek 3 boyutlu görüntüleme imkanı sunduğunu, böylece çok daha güvenli bir operasyonlar gerçekleştirebildiklerini vurguladı. Prof. Dr. Emre Divarcı, "Daha önce ameliyat olmuş bir hastayı tekrar ameliyat etmek çok zor. O bölge çok yapışık. Ulaştığımız bölge çok derinde, karnın alt tarafında, pelvis dediğimiz alanda çok aşağıda dedi.

Açık cerrahinin bu tür vakalarda zorluklarına değinen Divarcı, “Robotik cerrahi sayesinde, bu derin ve zorlu bölgelere ulaşmak mümkün. Hastamızda o bölgede uzun kalmış, idrar yoluna uzanan kalın bağırsağın son kısmının çıkartılması gerekiyordu. Biz de hastamızda o bölgeye robotik cerrahi ile ulaştık ve kalan dokuyu çıkarttık” ifadelerini kullandı.

“Hastalar hızlı iyileşiyor ve iz kalmıyor”

10-11 saat süren başarılı bir operasyon sonrası Ayaz’ın sağlığına kavuştuğunu söyleyen Prof. Dr. Emre Divarcı, "8’er milimetrelik küçük deliklerden bu bölgeye ulaştık. Karında büyük bir kesi olmadığı için iz kalmıyor ve hasta için çok konforlu bir süreç oluyor" dedi.

Umudu Medical Point’te buldular

Dünyaya ARM hastası olarak gelen Ayaz’ın babası Hakan Kılınç, İstanbul’da uygulanan yanlış tedaviler sonrası umudu İEÜ Medical Point Hastanesi’nde bulduklarını dile getirdi. Hakan Kılınç, “Ayaz doğduğunda anüsü kapalı doğdu. Ameliyat olduktan sonra anüsü açıldı ama öğrendik ki, operasyonunda anüs yanlış yerden açılmış. Bir de idrar yolunda bir sıkıntısı vardı. İstanbul’da hiçbir şekilde çözemediler. Emre Hoca, Ayaz 3,5 yaşındayken robotik cerrahi ile hem anüsün yanlış yerini düzeltti hem de idrar yolundaki sorunu çözdü” şeklinde konuştu.

“Farkındalık arıtılmalı”

Prof. Dr. Emre Divarcı, anorektal malformasyon konusunda toplumda yeterli bilgi olmadığını vurgulayarak, "Maalesef toplumumuzun bu konuda yeterince bilgisi yok. Çünkü anüsün kapalı doğabileceğini bilmiyorlar. Bu tür vakalarda aileler çok zorlanıyor. ARM 2500-5000 canlı doğumda bir görülüyor” dedi.