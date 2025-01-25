Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatörspor kulüplerinden Sülyespor birliktelik gecesi düzenledi.

Tavşanlı’nın yükselen yıldızı Sülyespor, Kütahya Süper Amatör Lig play-off heyecanı öncesinde birlik ve beraberlik etkinliği düzenledi. Kulüp Başkanı Mesut Pekşen ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı geceye, çok sayıda davetli katılarak takıma destek oldu.

Tavşanlı Belediyesi Meteoroloji Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen gecede, samimi bir ortamda bir araya gelen Sülyespor ailesi, play-off mücadelesi öncesi moral depoladı. Kurucu Başkan ve başkan yardımcısı Ahmet Çakır’ın slayt gösterimi ile gelir gider tablosunu açıkladığı gecede, takımın giderlerine katkı sağlamak amacıyla bağışlar yapıldı.

Kulüp Başkanı Mesut Pekşen, yaptığı konuşmada, takıma gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu birlik ve beraberlik ruhuyla play-off’ta başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm sporseverleri maçlarımıza bekliyoruz" dedi.