Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025/5 Sağlık Bakanlığı’nın Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

KPSS sürecinde Sağlık Bakanlığı’nı tercih eden adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, KPSS-2025/5 kapsamında yapılan sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

ÖSYM, resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur"

Kaynak: İHA