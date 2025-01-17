Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde veli buluşmaları çerçevesinde İmam Hatip Ortaokulu’nda atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ’Muğla Veli Buluşmaları Projesi’ kapsamında Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu’nda veliler ve öğretmenler ile bir araya gelerek su kabağı ve kuş yuvası boyama atölye çalışmasına katıldı. Etkinlikte eğitim süreci ve öğrenci başarısında veli katkısının önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel donanıma sahip bireyler olarak yetiştirilmesine vurgu yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek adına yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, keyifli geçen etkinliğin ardından düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.