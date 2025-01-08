Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler ‘Şair Evlenmesi’ adlı tiyatro oyununu sundu.

Köyceğiz Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Fatma Erdem rehberliğinde, Müzik Öğretmeni Musa Kızılkaya ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Neşe Evci’nin katkıları ile öğrencilerin oynadığı ‘Şair Evlenmesi’ adlı tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. Tiyatro gösterimi ve devamında sunulan konser izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Köyceğiz Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin hazırlanmalarında emeği geçen öğretmen ve velilere, programda görevini başarıyla tamamlayan öğrenciler tebrik edildi.