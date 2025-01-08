Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda akü içerisine gizlenmiş 3 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında bir aracın akü kısmına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili olarak yakalanıp adli mercilere sevk edilen İran uyruklu A.G. (42) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.