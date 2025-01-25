Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Toparlar Gayasarlıoğlu Camiinde sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi.

Program, namazdan önce otel yangınında vefat eden vatandaşlar ile tüm şehitler, rahmeti rahmana kavuşan gaziler ve cemaatin geçmişleri için tilavet edilen Yasini-i şerif ve Nebe suresinin tilaveti ile başlayıp, Uzman İmam-Hatip Ramazan Tokcan’ın sabah namazını kıldırması ile devam etti. Namazdan sonra İmam-Hatip Selman Gündoğdu tarafından tesbihat yaptırıldı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’ün sohbeti, akabinde Vaiz Rauf Evleksiz’in yaptığı dua, ev sahibi İmam-Hatip Yaşar Altın ve cemaatin hazırlayıp sundukları ikramlar ile program sona erdi.

Sabah namazı buluşmasında konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, “Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayını geride bırakmak üzereyiz. Yarın akşamda Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olan Miraç Kandili’ni idrak edeceğiz. Efendimiz (sav) Rabbimizle vasıtasız görüşerek miracını gerçekleştirdi. Bizlere de günde beş vakit eda ettiğimiz zaman Rabbimizle miracımızı gerçekleştirebileceğimiz namaz hediyesini bıraktı” dedi.

Müftü Karagöz, "Otel yangınında vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifa diliyorum. Geride kalanlara sabrı cemil ecr-i cezil niyaz ediyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın, dualarımızı kabul etsin. Sabahın seherinde camimizi dolduran siz değerli cemaatimizden, ev sahipliği yapan Camii görevlimiz ile programa iştirak eden civar mahallelerdeki Din görevlilerimizden ve özellikle seherde camimizi daha da güzelleştiren genç kardeşlerimizden rabbim razı olsun" diyerek sohbetini tamamladı.