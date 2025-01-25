Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında birbirini sıkıştırdığı iddia edilen iki araç bariyerlere çarparak takla attı.

Kaza, Zorlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan iki araç birbirini sıkıştırınca çarpışan araçlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken araç şoförleri yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Zorlar Mahallesi’nde trafik akışı bir süre aksarken trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması sonrasında trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.