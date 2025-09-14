Bitlis İl Özel İdaresi tarafından köy yolları bitümlü sıcak karışımla asfaltlanıyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindekiler ile birlikte merkeze bağlı Konuksayar, Kömüryakan, Yaygın, Aşağı Karaboy ve Yukarı Karaboy grup köy yollarında İl Özel İdaresi tarafından yapımı sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceledi. Toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki bitümlü Sıcak Bitümlü Karışım (BSK) asfalt yol yapım çalışmalarında incelemelerde bulunan Vali Karakaya, tamamlanan 5,5 kilometrelik kısımda da denetim yaptı. Grup köy yolunun kalan kısmının ise kısa süre içerisinde bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Vali Karakaya, vatandaşların yollarda hız yapmamaları konusunda da uyarıda bulunarak, yapılan bu yatırımların bölgemizde yaşam kalitesini yükselteceğini ifade etti.

İncelemelerde, Vali Yardımcıları Göksel Yüksel ve Alay Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve ilgili kurum amirleri hazır bulundu.