Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke köyünde 7 yıldan bu yana kapalı olan ilköğretim okulunun yeni düzenlemeyle Özel Eğitim Uygulama Okulu’na dönüştürülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 yatırım programı kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Alaplı İlçe Millî Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Alaplı Ahmet Ziya Yazıcı İlk/Ortaokulu Binasında deprem güçlendirme çalışmaları yapılabilmesi için incelemelerde bulundu. Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, ilçe genelinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 2025-2026 dönemine ait 2 proje bulunuyor. Bu projelerin Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu yeni öğretim yılında hizmete sunulurken, diğer okulun inşaatı sürüyor.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların deprem riskine karşı güçlendirilmesi amacıyla alınacak önlemler ve yatırımların planlanmasına yönelik çalışmalar neticesinde Alaplı’da tespit edilen güçlendirilmesi gerekli olan okulun ise deprem güçlendirme çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 1., 2. ve 3. kademe olmak üzere 52 öğrencinin eğitim gördüğü öğrenilirken yeni düzenleme ile 1. kademe öğrencileri ve anaokulu öğrencileri Büyük Tekke köyündeki yeni binaya taşınacak. Böylece mevcut binadaki yoğunluk azaltılacak ve eğitim kalitesi artırılacak.