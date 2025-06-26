Çanakkale İl Özel İdaresi öncülüğünde yapımına başlanan ‘Sahipsiz Hayvanlar için Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’ açıldı.

Çanakkale’de ormanlık alanda 70 dönüm orman arazisi üzerine kurulan ‘Sahipsiz Hayvanlar için Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’ hizmet vermeye başladı. Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi öncülüğünde hayata geçirilen projeyle sokak hayvanlarına hem güvenli bir barınma hem de doğayla iç içe bir yaşam alanı sunuluyor. Tesiste AFAD tarafından sağlanan 35 konteyner hayvan bakım, ameliyathane ve yem merkezi olarak kullanılacak.