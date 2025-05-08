Diyarbakır ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde 450 öğretmenin katılımı ile "Kırsal Alanlarda Eğitimde Kalite Artışı ve Eğiticilerin Eğitimi Programı" düzenlendi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlükleri, kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin pedagojik, mesleki ve psikososyal açıdan güçlendirilmesi için "Kırsal Alanlarda Eğitimde Kalite Artışı ve Eğiticilerin Eğitimi Programı" hazırladı. Proje ile kırsalın kendine özgü sosyo-kültürel ve çevresel özelliklerini eğitimde avantaja dönüştürmek, yenilikçi ve sürdürülebilir öğrenme ortamları oluşturmak hedeflendi. Pograma katılan 120 öğretmene 4 gün sürecek uygulamalı eğitimlerle sınıf yönetimi, sosyal duygusal öğrenme, drama, doğada öğrenme gibi alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı sunulacak. 50 öğretmen "Aile Eğitimi", "Sınıf Yönetimi" ve "Özel Gereksinimli Çocuklarla Çalışma" alanlarında eğitici olarak yetiştirilecek.

Eğitime katılan Diyarbakır’ın Eğil ilçesi Bahşiler Atatürk İlkokulu Müdürü Resul Üstüntaş, bu eğitimlere daha önce de katıldığını ifade etti. Üstüntaş, "Bu eğitimlerin yaygınlaşması için bunu ilçemizdeki okullarda da paylaştık. Köy okulundaki bütün arkadaşlarımız katıldı şu an eğitime. Biz çok verim aldık. Köyde değişim yenilikle başlar. Bunu gerçekten biz yaşayarak gördük. Kendi okulumuzda birçok çalışma yaptık ancak yeni başlayan öğretmen arkadaşlarımız bu konuda tecrübe edinsinler diye bu tarz eğitimlerin sürekliliği gerçekten çok önemlidir. Bu konuda eğitimi düzenleyen kurumlara teşekkür ederiz, il müdürümüze teşekkür ederiz. Bu eğitimlerin devam etmesini temenni ederim" dedi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Eliaçık köyünde görev yapan sınıf öğretmeni Didem Çelebi ise, "Bu eğitimler bana o tatlı köy okulunda yalnız olmadığımı hissettiriyor, mesleki gelişimime katkı sağlıyor. Mesleki gelişimime katkı sağladığı için dolaylı yönden de çocuklarıma katkısı oluyor. Bu şekilde daha özgüvenle, daha ne yaptığını bilen bir öğretmen oluyorum. Bu da beni daha mutlu bir öğretmen yapıyor. Mutlu bir öğretmen demek mutlu çocuklar demek, mutlu bir toplum demek. Bu yüzden bu eğitime katkısı olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, İl Müdür Yardımcısı Zülfü Özkan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve öğretmenler katıldı.