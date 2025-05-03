Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ’Uçurtma Bizden, Eğlence Sizden’ sloganıyla Köşk Satvet Stadyumu’nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köşk Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği’ne yüzlerce çocuk katıldı. Uçurtma şenliğine katılan çocuklara uçurtmalar dağıtıldı. Rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne salan çocuklar, baharın coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinlik, çocuklardan ve katılımcılardan büyük beğeni toplarken, gelecek yıllarda da devam etmesi dileğinde bulundular.