Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 797. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen Teşrif-i Mevlana etkinlikleri bu yıl da coşkuyla başladı.

Etkinlikte ilk olarak Mevlana Caddesinde kortej yürüyüşü yapıldı. Mevlana Meydanı’nda düzenlenen programda ise Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Teşrif-i Mevlana canlandırması yapıldı. Temsili karşılama oyununda Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişleri ve Sultan Alaaddin Keykubat tarafından karşılanışı izleyenlerin beğenisini topladı.