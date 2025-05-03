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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 797. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen Teşrif-i Mevlana etkinlikleri bu yıl da coşkuyla başladı.

Etkinlikte ilk olarak Mevlana Caddesinde kortej yürüyüşü yapıldı. Mevlana Meydanı’nda düzenlenen programda ise Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Teşrif-i Mevlana canlandırması yapıldı. Temsili karşılama oyununda Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişleri ve Sultan Alaaddin Keykubat tarafından karşılanışı izleyenlerin beğenisini topladı.

Kaynak: İHA