Aydın’ın Köşk ilçesinde yapılan şok trafik uygulamasında 94 şahıs ve 127 araç sorgulandı, 18 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Köşk-Ödemiş İl yolu ve Başçayır Mahalle yolunda şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Faaliyette, 94 şahıs ve 127 araç sorgulanırken, 18 sürücüye cezai işlem uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollere devam edileceği öğrenildi.