Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Gölpazarı’ndan 35 kilometre karelik bir alanı etkisi altına alan yangın sonrasında 3 gün bölgede adeta yattı kalktı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, dün sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcılarıyla birlikte 3 gün süren yangın bölgesinde adeta yattı kalktı. Subaşı, afetle mücadele için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde hareket ettiklerini belirterek, "Gölpazarı ilçemiz ve çevresinde devam eden yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Şehrimizin tüm kurumları ile birlikte koordineli şekilde çalışarak bir an önce yaralarımızı için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.