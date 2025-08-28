Köşk Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezindeki marketler denetlendi. Belediye tarafından denetim sonuçları ile ilgili herhangi bir açıklanma yapılmazken vatandaşlar Başkan Nuri Güler’in sokağa çıkıp yürünemez duruma gelen kaldırımlarda denetleme yapmasını istedi.

Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip olan ve 23 Kırsal Mahalleye sahip Köşk ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimin Belediye başkanı Nuri Güler’in talimatı ile halkın alışverişlerini güvenilir piyasa şartları altında yapabilmelerini sağlamak için gerçekleştirdiği belirtildi.

Vatandaşların ekiplerin denetiminden memnuniyet duyarken, son zamanlarda ortalıkta görünmeyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in kaldırımları da el atmasını ilçede kaldırım işgali nedeniyle yayalara yürüyecek yer kalmadığını belirttiler.