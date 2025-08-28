Ağrı’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 519 bin 210 adet ücretsiz ders kitabı, il genelindeki okullara ulaştırıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımızın gönderdiği ücretsiz ders kitaplarını tüm okullarımıza ulaştırdık. Bu kapsamda il genelinde bulunan 996 okulumuzda toplam 519 bin 210 ders kitabının dağıtımını tamamladık. Kitaplar öğrencilerimizin sıralarının üzerine bırakıldı, böylece ilk ders zili çaldığında herkes hazır olacak. Bizim için en önemli öncelik, öğrencilerimizin eğitime eksiksiz başlamasıdır" dedi.

Dağıtılan kitapların eğitime erişimi kolaylaştırdığını ve ailelere ekonomik katkı sağladığını vurgulayan Kökrek, "Devletimizin sağladığı bu imkan sayesinde öğrencilerimiz hiçbir mali külfet altına girmeden, eşit şartlarda eğitim görebiliyor. Bu uygulama hem ailelerimiz için ekonomik bir rahatlama sağlıyor hem de fırsat eşitliğine büyük katkıda bulunuyor. Öğrencilerimize en kaliteli eğitim ortamını sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.

Kitapların dağıtımında emeği geçen idarecilere ve görevli personele teşekkür eden Kökrek, "Eğitimde başarı, ekip çalışmasıyla gelir. Bu sürece katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilimize, öğrencilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.