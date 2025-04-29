Kocaeli’ni Dünya metropolleri seviyesine çıkaracak Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliği ile başlanan Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Cumhuriyet Parkı İstasyon bölgesinde de sondaj çalışmalarının başlaması planlanıyor.

GÜNDE 500 BİN YOLCU TAŞIMASI HEDEFLENİYOR

Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların güvenli, rahat ve daha konforlu bir seyahat etmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek Körfezray Metro Projesi’nde saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Faaliyete geçtiğinde günde 300 bin yolcu, daha ileriki zamanlarda ise günde 500 bin yolcunun taşınmasının hedeflendiği projede güzergâh üzerinde İstasyon, şaft ve depo sahası yerleşimleri incelemeleri ile mevcut ve planlanan altyapı tesisleri, sanat yapıları, etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işleri devam ediyor.

MERKEZ ŞANTİYENİN KURULUMU TAMAMLANDI

Büyükşehir tarafından bakanlığa yer tahsisi yapılan Seka DH İstasyonu kazı iksa çalışmaları Kocaeli Müze Müdürlüğü denetiminde devam ederken, aynı bölgede segment fabrikası ve beton santrali kurulumu çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Derince Millet Bahçesi İstasyonu kazı iksa çalışmaları, güzergah boyunca inşaat çalışmaları nedeni ile kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onayları ile altyapı proje onay süreçleri de tamamlanması beklenen çalışmalar arasında yer alıyor. Ana hat tünel kazılarını yapacak olan TBM’lerin parça ve ekipmanlarının sahaya getirildiği ve montaj çalışmalarına başlandığı projenin SEKA Sahası merkez şantiye kurulumu ise tamamlanan çalışmalar arasında.

EKİPMANLAR SAHAYA GETİRİLDİ

Güzergah boyunca inşaat çalışmaları dolayısı ile kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onayları ile altyapı onay süreçleri devam eden projede, ana hat tünel kazılarını yapacak olan tünel açma makinesinin parça ve ekipmanları sahaya getirilerek montaj çalışmalarına başlanıldı. Atölye/şantiye ofisleri, döküm sahası ve taş ocağı planlamaları ise devam ediyor.

ULAŞIMDA AKSAMA OLMAYACAK

Saha çalışmalarının birçok noktaya yayılacağı Körfezray Metro Projesi kapsamında proje istasyonlarının şantiye alanları kapatılarak, şantiye alanlarının kurulduğu bölgelerde ilk aşamada yolların açık tutulması planlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak Derince istasyon, Milli İrade istasyon ve Bekirdere istasyonundaki şantiye alanları kapatılıyor, yollar ise açık tutuluyor.

CUMHURİYET PARKI’NDA SONDAJ ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Körfezray Metro Projesi’nde çalışmaların İzmit şehir merkezinde de devam etmesi planlanıyor. Proje kapsamında Cumhuriyet Parkı İstasyon bölgesinde sondaj çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlatılması düşünülüyor.

KOCAELİ’NE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

1.8 milyar dolar hat yapımı, 400 milyon dolar araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar yatırım bütçesi bulunan proje, Kocaeli’nde tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olması ile ön plana çıkıyor. Körfezray Metro Hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı’nda da yer alıyor.

YILDA 101 MİLYON YOLCU

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nın 1. aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması ulaşım konforunu da beraberinde getirecek. Buna göre Kocaeli’nin doğu-batı aksında başlangıçta günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda ise 101 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor.

18 İSTASYON YER ALACAK

2028 yılında işletmeye açılması planlanan metro hattı birinci etabı, Tüpraş-Petkim Kavşağı’ndan başlayıp İzmit Doğu İstasyonu’na kadar devam edecek. Toplam 26,85 km çit hat uzunluğu olan Körfezray projesi açılış yılında günlük toplam 298 bin 582 yolcu taşıyacak. Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinden geçecek hat üzerinde toplam 18 istasyon bulunacak.

METRO HATTININ ÖNEMLİ MERKEZLERLE ENTEGRASYONLARI

• İzmit Seka Park Ana Transfer (Hareketlilik) Merkezi (TCDD Hattı, Deniz Hatları ve Tramvay entegrasyon)

• İzmit Milli İrade Meydanı Ana Transfer (Hareketlilik) Merkezi (Tramvay, TCDD, Güney ve Üniversite HRS Hatları ile Entegrasyon)

• İzmit Otogar Ana Transfer (Hareketlilik) Merkezi

• Körfez Transfer Merkezi

• Derince Devlet Hastanesi Transfer Merkezi

• Çenesuyu Transfer Merkezi (Derince ilçesi lastik tekerlekli sistemler ile entegrasyon)

• Kuruçeşme Transfer Merkezi(Tramvay entegrasyonu)

• Bekirdere Transfer Merkezi

• Dumlupınar Transfer Merkezi