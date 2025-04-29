Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği olağan genel kurulu Edirne Lisesi’nden Yetişenler Derneği Edirne Şubesi binasında toplandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Divan başkanlığını Şennur Karagöz’ün, katip üyeliklerini Naim Yıldız ve Zayim Erken’in yaptığı genel kurulda derneğin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu okundu ve kurula katılan üyelerce kabul edildi.

Genel kuruldaki yönetim ve denetim seçimlerine tek liste girdi. Seçim sonunda yönetim ve denetim kurullarında şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu (Asıl)

Murat Savaş, S. Bülent Ayan, Gurbet Gökçe, Uğur Akagündüz, Şener Şentürk

Yönetim Kurulu (Yedek)

Ercan Bitti, Naim Yıldız, Nurşen Gül, İlkyaz Savaş, Metin Edirneli

Denetim Kurulu (Asıl)

Tunç Üçer, Mehmet Seleci, Olgay Güler

Denetim Kurulu (Yedek)

Necdet Uybaş, Umut Poyraz, Ömer Çakıcı

Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ilk toplantısında başkan ve görev dağılımını belirleyecek.