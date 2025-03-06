Konya Selçuklu Belediyesi sıfır atık çalışmalarını sürekli gündemde tutan Selçuklu Belediyesi bu konuda önemli bir etkiye sahip olan öğrencilere sıfır atık eğitimi vermeye devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya'da yaptığı örnek sıfır atık faaliyetleri ile çevre ve sıfır atık hassasiyetini gündeminden düşürmeyen Selçuklu Belediyesi geleceğin teminatı olan öğrencilere sıfır atık bilincini aşılamak adına aralıksız olarak eğitimlerini sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bu kapsamda belediyemeclis salonunda öğrencilere sıfır atık ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda sıfır atık ile ilgili temel bilgiler anlatılırken tüketim alışkanlıklarının azaltılması, atıkları kaynağında ayrıştırma, bireylerin sıfır atık ile ilgili yapabileceği çalışmalar örneklendirme ve uygulamalarla anlatıldı.

Başkan Pekyatırmacı: “Sıfır atıktaki çalışmalarımızı Selçuklu Vizyonu ile yürütüyoruz”

Sıfır atıkla ilgili bilinci gelecek nesillere de aşılamak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Temiz ve sağlıklı bir çevrenin öneminin son yıllarda daha da anlaşıldığı günümüzde her bireyin sorumluluğu daha da artmış durumda. Sıfır atıkla ilgili bilincin oluşmasında tabii ki çocuklarımızın ve öğrencilerimizin yeri büyük.

Temelden oluşacak bu bilinç geleceğe daha da güvenle bakmamızı sağlayacak. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz aracılığıyla öğrencilerimize ulaşarak sıfır atıkla ilgili eğitimler, yarışmalar ve çevre faaliyetleri düzenleyerek çevre hassasiyetinin oluşması adına çalışma yürütüyoruz.

Bu çalışmalarımızdan bir tanesi olan “Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor” yarışması atık toplama yarışması ve bilgilendirme eğitimlerimizle 2024-2025 yılları kapsamında 117 eğitim vererek şu ana kadar 8.206 kişiye ulaşıldı. Bu faaliyetlerimiz eminim ki gelecekte meyvelerini verince bizleri daha da mutlu edecek .Belediye olarak sıfır atıkla ilgili faaliyetlerimizi bir politika haline getirerek sürekli gündemde tutuyoruz ve bu konuya Selçuklu Vizyonu hassasiyetiyle yaklaşıyoruz.

Çevre ve sıfır atık bilincini gelecek nesillere aktarmak amacıyla sadece okullarda değil kurum ve kuruluşlarda, konutlarda, iş yerlerinde iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerle vatandaşlarımıza sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmayı, atıkların geri dönüştürülmesini, kaynakların verimli kullanılmasını ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Her bir hemşehrimizi geleceğe daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre bırakabilmek adına çevre gönüllüsü olmaya davet ediyorum” dedi.