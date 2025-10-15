İzmir’de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 gün içerisinde düzenlediği operasyonlarla, aralarında ’yağma’ suçundan 45 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahsın da bulunduğu toplam 152 aranan kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 42’si kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edilirken, 110 şahıs ise ifade işlemleri için adli mercilere sevk edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, 10 günlük süre içinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla aranan şahıslara göz açtırmadı. Emniyet Devriye Ekipler Amirliğince 1 Ekim - 10 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, toplam 152 aranan şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 42’sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtildi.

Ağır cezalarla arananlar yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 şüpheli arasında, özellikle ağır suçlardan aranan isimler bulunuyor: Birden fazla kişi ile yağma suçundan tam 45 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, Evden Hırsızlık suçundan 20 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 5 şahıs, 5 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 9 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu tacirlerine rahat yok

Uyuşturucu suçlarından aranan toplam 14 şahıs da yakalananlar arasında yer aldı. Bu kapsamda; uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hapis cezası olan 5 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde suçundan hapis cezası olan 9 şahıs ele geçirildi. Ayrıca, 1 yıl ile 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi.

110 şüpheli adli mercilere teslim edildi

Operasyonlarda yakalanan diğer 110 şahsın ise ifade alınmasına yönelik olarak arandığı belirlendi. Bu şahıslar, haklarında gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için adli mercilere sevk edildi.