Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerden biri olan Mahzemin Mahallesi’nde ilkokul öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Kocasinan Belediyesi’nin "Bir Dilim Mutluluk" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Başkan Çolakbayrakdar minik öğrencilerle sohbet etti, oyunlarına katıldı ve doğum günü pastası kesti. Başkan Çolakbayrakdar: "Bir şehrin kalbi, çocukların gülüşüyle atar" dedi.

Etkinlikte çocukların heyecanı ve neşesi gözlerden kaçmazken, okul bahçesi adeta şenlik alanına dönüştü. Renkli görüntülerin yaşandığı programda, Başkan Çolakbayrakdar’ın çocuklarla kurduğu samimi iletişim dikkat çekti. Çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yeter ki çocuklar gülsün. Çünkü bir şehir, çocukları mutluysa gerçekten güzeldir. Bugün Mahzeminli yavrularımızla bir araya geldik, pastamızı kestik, bu ayda doğan evlatlarımızın doğum günlerini hep birlikte kutladık. ‘Bir Dilim Mutluluk’ projemizle çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeye, heyecanlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Her bir çocuğumuzun özel hissettiği, güzel hatıralarla dolu hatıralar biriktirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Çocukların mutluluğunu her şeyin üzerinde tuttuklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bizim için en büyük başarı, çocuklarımızın yüzünde oluşan bir tebessümdür. Çünkü onlar bizim geleceğimizin teminatıdır. Kocasinan’da her bir çocuğumuzun mutlu, huzurlu ve güven dolu bir ortamda büyümesi için gayretle çalışıyoruz. Yatırımlarımızın, projelerimizin ve hizmetlerimizin temelinde insana dokunmak, özellikle de çocuklarımızın kalbine dokunmak vardır. Bir çocuğun gülüşü, bütün yorgunluğumuzu unutturur."

Etkinlik boyunca çocuklar, oyunlar, müzik ve sürpriz hediyelerle dolu keyifli anlar yaşadı. "Bir Dilim Mutluluk" projesi kapsamında Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında çocuklarla buluşarak, onların hayatına neşe katmaya ve gönüllerde iz bırakmaya devam edecek.