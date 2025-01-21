Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 7 kişilik Turan ailesi, komşularının arsalarından doğalgaz bağlantısına geçiş izni vermemesi nedeniyle evine doğalgaz bağlatamadı.

Barış Mahallesi’nde iki katlı evde çocuklarıyla birlikte oturan 81 yaşındaki Yılmaz ve 77 yaşındaki Hamide Turan, 10 yıl önce mahalleye gelen doğalgaz bağlantısını komşularının arsalarından bağlantıya geçiş izni vermemesi nedeniyle evlerine ulaştıramadı. Doğalgazın bağlatılması için Karabük Valiliğine başvuran Yılmaz Turan, ikamete gelen Kargaz yetkililerinin "komşularının arsalarından doğalgaz hattı geçişine izin vermesi durumunda" bağlantıyı yapabileceklerini iletti. Turan ailesi, komşularının bu çözüme yanaşmadığını ifade etti.

"Soba ile ısınıyoruz"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Yılmaz Turan, mahalleye 10 sene önce doğalgaz geldiğini belirtti. Evin alt tarafından geçen kısma Karayollarının müsaade etmediğini, üst kısımdan da ev sahiplerinin izin vermeyince doğalgaz hattının bağlanmadığını ifade eden Turan, "Doğalgaz şirketine gittik, muhtara gittik, muhtar da aynısını söyledi. Muhtar, ’Orada yol var, yol gelene kadar bekleyeceksin’ dedi. Valiliğe müracaat ettik, valiliğe müracaat edince buraya geldiler. ’Sizin orada komşu var, bağlantı yapılmasını istemiyor, izin verirlerse hemen gelir bağlarız’ dediler. Alt tarafı da ’Karayollarına ait’ dediler. Biz de ’yolun kenarından geçer’ diyoruz. Herkesin doğalgazı var, 10 yıldır benim yok. Soba ile ısınıyoruz, odun kırıyorum, çekiyorum yakıp ısınıyoruz. Zor oluyor ama ne yapalım, donalım mı? Sadece sobanın ısındığı yer yanıyor, diğer yerler hep buz gibi. Banyo, mutfak diğer odalar... Sıcak su yok. Yetkililerden doğalgazın bağlatılmasını istiyorum" dedi.

Hamide Turan da, odaların soğuk olduğunu, sadece soba yanan odanın sıcak olduğunu belirtti. Turan, "Misafir gelse oturacak yer yok. Hepimiz bir yerde, sobanın yanında yatıyoruz. Mutfakta iş yaparken üşüyorum" diye konuştu.

Turan ailesi, soruna bir çözüm bekliyor.