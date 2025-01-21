Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Genel Sekreter Yardımcısı Vicdan Çetav ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı’yı ziyaret ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Koçarlı ilçesine gerçekleştirilen yatırım ve çalışmaları değerlendirdi.

Ziyarette, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Koçarlı ilçesine kazandırılan güncel değerle 765 milyon Türk Lirası değerindeki yatırımlar değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Koçarlı’nın dört bir yanında 231 kilometre uzunluğunda altyapı ve 246 kilometre uzunluğunda yol çalışmasını tamamlayarak ilçe halkına kazandırdı.

Ziyarette, Başkan Çerçioğlu tarafından Koçarlı’ya kazandırılan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Atık Su Arıtma Tesisi, Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu, Koçarlı İtfaiye Binası, Yeniköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan halı saha ile hayata geçirilen yatırımlar ve Aile Tipi Koyunculuk Projesi de değerlendirildi. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçede gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmalar nedeniyle Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Bürokratlar, ziyaretin ardından ilçede görev yapan Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’ye bağlı birimleri ziyaret etti. Koçarlılardan gelen talep ve önerilerin ele alındığı ziyaretlerde vatandaşlardan gelen görüşler, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek yatırımlar için değerlendirildi.

Başkan Çerçioğlu: “Hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz”

Başkan Çerçioğlu, kent genelinde hayata geçirilen yatırımların süreceğini belirtti ve “Aydınımıza değer katmaya, güzel kentimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Koçarlı’da ve güzel Aydınımızın her bir noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.