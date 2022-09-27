Samsun’da yunus polisleri tarafından şüphe üzerine kokain ve hassas teraziyle yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da yunus polisleri tarafından şüphe üzerine kokain ve hassas teraziyle yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri (Yunus polisi) tarafından şüphe üzerine yapılan aramada 6,74 gram kokain maddesi ve 1 adet hassas terazi ile yakalanan S.M.Y. gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında şüpheli şahsa ait ikamet adresinde yapılan aramada 0,56 gram kokain maddesi daha ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.