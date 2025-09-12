Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bu yıl 15.’si düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Festivali için düğmeye basılırken, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı oda başkanları ile bir araya geldi.

Koçarlı’da geleneksel hale gelen ve her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Yöresel Ürünler Festivali, bu yıl 15’inci kez düzenlenmeye hazırlanıyor. İlçenin tarımsal ve kültürel zenginliklerini tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçlayan festival, sadece Koçarlı halkı için değil, bölge esnafı ve üreticileri için de önemli. 07 Ekim-12 Ekim tarihlerinde yapılacak festivalin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, festivalin daha güçlü ve kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi için ilçedeki sivil toplum örgütleri ve siyasi parti başkanları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Arıcı, Koçarlı Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı İlker Aşkın, Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman, Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş ve Koçarlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Köse ile bir toplantı gerçekleştirdi. İlçedeki en güçlü sivil toplum örgütlerini temsil eden bu kıymetli başkanlar, festivalin başarısı için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

"Festivalimiz Koçarlı’nın tanıtımı için büyük önem taşıyor"

Toplantı sonrası konuşan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, festivalin ilçenin kültürel ve ekonomik hayatına sağladığı katkıya dikkat çekerek "Yöresel Ürünler Festivali, sadece bir eğlence etkinliği olmanın ötesinde Koçarlı’nın tarımsal ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı, üreticilerimizin emeğinin geniş kitlelere ulaştırıldığı çok önemli bir organizasyon. Bu nedenle festivalimizi her yıl bir önceki yıldan daha güçlü, daha kapsamlı ve daha coşkulu şekilde düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Arıcı, sivil toplum örgütü başkanlarının desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "İlçemizdeki tüm dinamiklerin bu festival etrafında birleşmesi Koçarlı’nın birlik ve beraberlik ruhunu da en güzel şekilde yansıtıyor. Esnafımızdan ziraat odamıza, şoförler odamızdan sanatkarlarımıza kadar herkesin bu festivalde emeği olacak. Bu dayanışma ruhu ile festivalimizi çok daha geniş kitlelere ulaştıracağız" diye konuştu.

Toplantıya katılan oda başkanları da festivalin ilçenin tanıtımı açısından taşıdığı öneme değinerek, Koçarlı Belediyesi’nin yanında olduklarını ifade ettiler. Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman; "Bu festival Koçarlı esnafı için büyük bir fırsat. İlçemize gelen binlerce misafir esnafımızın da ekonomisine katkı sağlayacak" dedi. Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş ise "Festival, üreticimizin alın terini en iyi şekilde sergileme fırsatı veriyor. Biz de üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.

Koçarlı Yöresel Ürünler Festivali’nin Ekim ayında yapılması planlanıyor. Etkinlikler kapsamında ünlü sanatçılar sahne alacak, yöresel lezzetler ve el sanatları sergilenecek. Ayrıca çocuklar ve gençler için çeşitli sportif ve kültürel aktiviteler de festival programında yer alacak. Başkan Arıcı ve oda başkanlarının güç birliği ile 15. Yöresel Ürünler Festivali’nin bu yıl çok daha görkemli geçmesibekleniyor.