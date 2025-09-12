Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, skolyozda erken tanının önemine dikkat çekerek, hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Ortopedi Uzmanı Dr. Tekin, omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz, özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıkça karşılaşılan ancak erken fark edildiğinde etkili şekilde tedavi edilebilen bir rahatsızlık olduğunu vurguladı.

Ortopedi Uzmanı Dr. Tekin, "Skolyoz, omurganın önden bakıldığında düz olması gerekirken, sağa veya sola doğru "S" ya da "C" şeklinde anormal eğrilik göstermesidir. Bu durum sadece omurgayı değil, aynı zamanda kaburga ve kas yapısını da etkileyerek kişinin duruşunu ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir" dedi.

Nedenleri ve belirtileri

Ortopedi Uzmanı Dr. Tekin, "Skolyozun sebepleri arasında idiopatik (sebebi bilinmeyen), doğuştan gelen (konjenital) ve kas-sinir hastalıklarına bağlı (nöromüsküler) tipler bulunmaktadır. Belirtiler ise omuz ve kalça asimetrisi, gövdenin bir tarafa eğilmesi, sırt ve bel ağrısı olarak ortaya çıkar. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden uzman kontrolüne başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Tanı ve tedavi

Doç. Dr. Tekin, "Hafif vakalarda düzenli takip yeterli olurken, orta dereceli skolyozda korse kullanımı öneriyoruz. Eğrilik 40-50 dereceyi geçtiğinde ise cerrahi müdahale gerekebilir" ifadelerini kulandı.

Ailelere öneriler

Dr. Tekin, "Çocukların duruşlarına dikkat edilmeli, büyüme dönemlerinde düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Skolyozun erken teşhisi tedavinin başarısı için kritik öneme sahiptir" diyerek ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.