Aydın'ın önemli ürünlerinden olan cevizde sezon hazırlıkları sürerken, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üreticilere cevizde aşılama eğitimi verilecek.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üreticilere yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ceviz üreticilerine yönelik 'Cevizde Aşılama Eğitimi' düzenlenecek. Eğitimde, üreticilere cevizde doğru aşılama teknikleri uygulamalı olarak anlatılacak. 21 Nisan 2026 Salı günü saat 14.00'te Tekeli Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan eğitim uygulamalı olarak yapılacak. Planlanan eğitimde, cevizde aşılama teknikleri ve verim artırmaya yönelik yöntemler de ele alınacak. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki tüm üreticileri eğitime davet ederek, doğru aşılama tekniklerinin hem ürün kalitesini hem de verimi artırmada önemli rol oynadığını belirtti.