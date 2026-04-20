Bursa'nın İnegöl ilçesinde barajdaki çalılık alanda mahsur kalan yaralı pelikan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, İnegöl Boğazköy Barajı çevresinde meydana geldi. Baraj kenarından geçen vatandaşlar, su içerisindeki çalılık alanda hareketsiz halde bulunan pelikanı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, suya uygun özel kıyafetlerini ve can yeleklerini giyerek kurtarma çalışması başlattı. Zorlu şartlarda gerçekleştirilen çalışmada, çalılıklar arasında sıkıştığı belirlenen yaralı pelikan bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan pelikan, tedavi altına alınmak üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Pelikanın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.