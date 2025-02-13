Kocaeli Büyükşehir’in Kartepe teleferiğinin Derbent’teki istasyonu yanında inşa ettiği 598 araç kapasiteli katlı otoparkın yapımında sona yaklaşıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe teleferiğinin Derbent istasyonu yanında inşa ettiği katlı otoparkın yapımında sona yaklaştı. Yüzde 99 oranında tamamlanana projenin hizmete girmesiyle birlikte bölgede araç trafiğinde rahatlama sağlanacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA OTOPARK ÇÖZÜMÜ

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan ve Türkiye’deki en güvenli teleferik hatları arasında yer alan Kartepe Teleferik hattı, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kocaeli’nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe teleferiği ile vatandaşlar, Derbent’ten Kuzuyayla’ya uzanan zirve yolculuğunda eşsiz bir deneyim yaşıyor. Teleferiğe olan ilgi nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu katlı otopark sayesinde köklü çözüme kavuşacak.

ARAÇ YOĞUNLUĞUNUN ÖNÜNE GEÇECEK

Kartepe Teleferiğine gelen vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebileceği katlı otoparkta inşa çalışmaları sona yaklaştı. Yüzde 99 oranında tamamlanan otopark, açılış için gün sayıyor. Yeni katlı otopark, modern mimari tasarımı ve kaliteli malzeme kullanımıyla dikkat çekiyor.

MODERN BİR OTOPARK KAZANDIRILIYOR

Hem estetik hem de işlevsel açıdan Kartepe’ye değer katacak olan katlı otopark, geniş oturma alanları, sağlam yapısal özellikleri ve enerji verimliliği sağlayan teknolojik donanımlarıyla öne çıkıyor. Yüksek kaliteli beton, çelik ve diğer dayanıklı malzemelerle yapılan otopark, uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sunuyor. Ayrıca çevre dostu özellikleriyle sürdürülebilirlik açısından da örnek teşkil ediyor. Proje ile şehrin ulaşım altyapısına ve bölgenin araç park sorununun çözülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

YÜZDE 99’U TAMAMLANDI

Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca yapımı devam eden projenin kaba inşaatı, klinker tuğla cephe kaplamaları, havalandırma ve sıhhi tesisat çalışmaları tamamlandı. Otoparkın, fibercement dış cephe kaplama ve güneşlik, dış cephe sıvası, katlarda yüzey sertleştirici eğim beton imalatı, doğrama ve fotoselli kapı montajları, yangın sprink borulama ve yangın merdiveni montajı, klima devreye alma, asansör montaj imalatları ve kablo tava elektrik iç tesisatı çalışmaları ise bitmek üzere.

OTOPARK 598 ARAÇ KAPASİTELİ Toplam inşaat alanı 22 bin 338 metrekare olan ve 4 bloktan oluşan 6 katlı otopark 36’sı engelliye ait olmak toplam 598 araç kapasiteli olacak. Ayrıca otoparkta 54 araçlık elektrik şarj istasyonu ve 3 yaya asansörü yer alacak.

Projede, 15 derece açı ile çeşitli uzunluklarda püskürtme betonlu çivi, C35/45 basınç dayanım sınıfında beton, altyapıda 200 mm ve 400 mm çaplarında HDPE koruge borular, iç cephede iki kat su bazlı yarı mat boya, dış cephede dekoratif cephe tuğla kaplama kullanıldı. Yüzde 99’u tamamlanan proje hizmete alınmak için gün sayıyor. Modern katlı otopark hizmete girdiğinde, teleferiğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar araçlarını rahat bir şekilde park edebilecek.