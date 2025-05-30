Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Körfezray Metro Projesi” kapsamında Derince ilçesinde bulunan üç istasyon bölgesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliği ile başlanan Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Bu kapsamda Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Derince ve Millet Bahçesi istasyonlarında kazık çakma ve diğer çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Kocaeli’ni Dünya metropolleri seviyesine çıkaracak Körfezray Metro Projesi kapsamında Derince ilçesinde yer alacak üç istasyon bölgesinde çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor. Proje dahilinde “Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstasyonu” bölgesinin etrafı kapatıldı. Çalışma sahası içinde bulunan yıkama ünitesi ve taksi durağının ise diğer bölgelere taşınması sağlandı. Şantiye alanı içerisinde bulunan prefabrik ve betonarme yapıları yıkılarak, alandaki ağaçların taşıma işlemleri tamamlandı. İstasyonda iki adet forekazık makinası ile kazık çakma işlemleri yapılıyor.

TEK KATLI OTOPARK YIKILDI

“Derince İstasyonu” bölgesindeki çalışmalar dahilinde ise istasyon bölgesinin etrafı kapatıldı. Çalışma sahası içesinde bulunan tek katlı otopark yıkımı bitti. Bölgede çalışacak ağır tonajlı araçların trafik sirkülasyon planı yapılarak oluşabilecek trafiğin en aza indirilmesi için gerekli önemler alınıyor.

Bir diğer istasyon bölgesi olan “Derince Millet Bahçesi”nde de istasyon bölgesi için ayrılan alan bariyerlerle kapatıldı. Şantiye alanı içerisinde bulunan ağaçlar, oturma grubu ve benzeri nesnelerin taşınması ile direklerinin demontaj çalışmaları Büyükşehir ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Şantiye alanı içerisinde bulunan iki adet elektrik pano deplasesi yüklenici firma tarafından yapılacak. İstasyonda iki adet forekazık makinası ile kazık çakma işlemleri devam ediyor.

GÜNDE 500 BİN YOLCU TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların güvenli, rahat ve daha konforlu bir seyahat etmesi amacıyla hayata geçirilecek Körfezray Metro Projesi’nde saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Faaliyete geçtiğinde metro hattının günde 300 bin yolcu, daha ileriki zamanlarda ise günde 500 bin yolcunun taşınması hedefleniyor.

1.8 milyar dolar hat yapımı, 400 milyon dolar araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar yatırım bütçesi bulunan proje, Kocaeli’nde tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olması ile ön plana çıkıyor. Körfezray Metro Hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı’nda da yer alıyor.

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nın 1. aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması ulaşım konforunu da beraberinde getirecek. Buna göre Kocaeli’nin doğu-batı aksında başlangıçta günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda ise 101 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor. 2028 yılında işletmeye açılması planlanan metro hattı birinci etabı, Tüpraş-Petkim Kavşağı’ndan başlayıp İzmit Doğu İstasyonu’na kadar devam edecek. Toplam 26,85 km çit hat uzunluğu olan Körfezray projesi açılış yılında günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşıyacak. Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinden geçecek hat üzerinde toplam 18 istasyon bulunacak.