Akdeniz’de 321 kilometre kıyısı buluynan Mersin’in farklı bölgelerinden gece ve gündüz denizde oluşan hortumlar dikkat çekerken, o anlar görüntülendi. Bir kişinin ise kıyıya kadar gelen hortumu cep telefonu ile görüntülerken yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.

Meteoroloji’nin uyardığı kuvvetli rüzgar ve yağışlar, Mersin’in bazı bölgelerinde zaman zaman etkili oldu. Merkez Toroslar, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin bazı bölgelerinde yoğun olarak yağmur yağdı, şimşekler çaktı. 321 kilometre deniz kıyısı olan şehirde birçok noktada hortumlar oluştu. Gündüz Anamur ilçesi sınırlarında Akdeniz’de oluşan hortumun büyüklüğü dikkat çekti. Gece ise Mersin’in merkezinden Akdeniz’de oluşan hortumlar birçok noktadan görüldü. Gece ve gündüz oluşan hortumlar ile şimşekler cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bir kişinin ise kıyıya kadar gelen hortumu cep telefonu ile görüntülerken yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.