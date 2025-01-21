Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bolu’daki otel yangınına müdahale için bölgeye 2 araç ve 5 itfaiye personelini sevk etti.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gece saatlerinde yangın çıktı.

KOCAELİ’DEN BOLU’YA DESTEK

Otelin bir bölümünde başlayan yangın tüm binayı sardı. Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli İtfaiyesi destek için bölgeye gitti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 5 personel bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verecek.