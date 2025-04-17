Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarında bulundurduğu tespit edilen 91 markete toplamda 268 bin 723 TL ceza kesildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haftalık encümen toplantısında, raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 91 markete toplam 268 bin 723 TL para cezası kesilmesi kararlaştırıldı. Zabıta ekipleri, denetimlerde tespit edilen ürünleri imha ederek olası sağlık risklerinin önüne geçti.

Haftalık encümen toplantısında tespit edilen marketlere ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı.

Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince toplamda 268 bin 723 TL para cezası kesildi.

Ürünleri imha eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, denetimlerin süreceğini belirterek, iş yerlerine hijyen konusunda uyarılar ve bilgilendirmelerde de bulundu.