Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmek amacıyla Çiçekçilik & Fidancılık İşletmesine teknik gezi düzenledi.

Balıkesir Üniversitesi Havran MYO’da eğitim gören öğrenciler, mesleki gelişimlerini desteklemek ve doğayla iç içe bir öğrenme ortamı deneyimlemek amacıyla bölgedeki önemli işletmelerden biri olan Güner Çiçekçilik & Fidancılık’a teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Teknik gezide öğrenciler, bir işletmenin üretim sürecinden pazarlamasına, finans yönetiminden muhasebe faaliyetlerine kadar birçok aşamasını yerinde gözlemleme imkânı buldu. İş dünyasının sürdürülebilirlik temelli yaklaşımlarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, bitkilerin ekosisteme katkıları ve çevresel farkındalık konularında da bilgi sahibi oldu.

Öğrenciler, girişimcilik ve işletme yönetimi becerilerini doğayla bütünleştirmenin önemini kavrarken, sürdürülebilir bir gelecek için çevreci uygulamaların kritik rolünü deneyimleyerek öğrenme şansı elde etti.