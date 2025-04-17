Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam ziyaretinde ikinci gününe ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Bolat, Emevi Camii ve Türk Şehitliği’nde anlamlı temaslarının ortak hedefler doğrultusunda önemine dikkati çekti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam ziyaretinin ikinci gününde Emevi Camii, Türk Şehitliği ve Selahaddin Eyyubi Türbesi’ni ziyaret etti.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu mekanların Türkiye ve Suriye’nin ortak tarih ve değerlerinin simgesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin Suriye’nin yeniden imar ve inşası için adımlar attığını belirten Bakan Bolat, Suriye’de iç savaşta zarar gören eserlerin restorasyonu için çalışmaların devam ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geniş bir perspektifte güçleneceğini kaydetti.

Türkiye’nin, 8 Aralık devriminden sonra da Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğini vurgulayan Bolat, ortak hedefler doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirileceğini kaydetti.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1912781430779761012