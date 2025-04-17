Dünya Biyologlar günü Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Etkinliğe Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Aylin Er, Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Çelik, Biyoloji bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 2209 Proje sonuçları poster sunum şeklinde sergilendi.

Birbirinden ilginç konularda yapılan çalışmaların sunulduğu poster sergisi ardından Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Özkan tarafından öğrencilere "Girişimcilik Yolculuğu: Genç Beyinler, Büyük Fikirler" başlıklı bir konferans verildi. Konferans öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Konferans sonunda Girişimcilik temalı bir yarışma da yapıldı.

Konferans sonunda programa katılan tüm öğrencilere "Girişimcilik Şenlik Okulu" sertifikası verildi.

Etkinlik plaket töreni ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandı.