Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart 1958’de yaşanan ve Türk denizcilik tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden 392 kişi anısına İzmit Körfezi’nde anlamlı bir anıt açılışı yaptı. Açılış töreni, İzmit Vapur İskelesi’nde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Denizcilik Tarihi’nin en kara günlerinden biri olarak kayıtlara geçen 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası’nın 67. yıldönümünde hayatını kaybeden 392 kişi, İzmit Vapur İskelesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J.Alb.Murat Bozkurt, AK Parti Kocaeli İl Başkanvekili Av.Alper Doğan, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İzmit Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Haluk Cem Gökmen, İzmit Sanat Okulu Mezunları Dernek Başkanı Yusuf Altınay, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Sivil Toplum Kuruluşları, vapur faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları, faciada kurtarma faaliyetlerine katılan vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İZMİT’TE ANLAMLI AÇILIŞ

Törende aynı zamanda 1 Mart Üsküdar Vapuru Faciası’nda hayatını kaybedenler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 1 Mart Anıtı’nın da açılışı yapıldı. Anıt, 43 m2’lik kaide üzerinde üç adet üçgen doğal taş kesitten oluşuyor. Faciada hayatını kaybedenleri simgeleyen figürler bu üçgen taşlar üzerine işlendi. Aynı zamanda anıt üzerine faciayla ilgili tarihsel film ve fotoğraflara erişim sağlayan bir kare kod konuldu. Anıt açılışında lise öğrencileri, faciada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını ellerinde tuttu. 1 Mart Üsküdar Vapuru Faciası’yla ilgili yaptığı konuşmada anılarından da söz eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, şunları söyledi: “Bu facianın içinde benim de anılarım var. Dayım o gün vapuru kaçırdığı için kurtulmuştu. Ama bir başka akrabamız o vapurda hayatını kaybetti. Elbette acımızı daha da derinleştiren yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün lise öğrencisi olmasıydı. Yollar bugünkü gibi olmadığından ve karşı kıyıda okul bulunmadığından Gölcük’ten, Karamürsel’den uzun bir vapur yolculuğu ile İzmit’e geliyorlardı.”

BÜYÜKAKIN: “UNUTMAYACAĞIZ”

“Günün şartlarında Üsküdar Vapuru, bugün sahilde gördüğümüz vapurlar gibi de değildi. Facianın yaşanmasındaki en büyük neden, kaptan köşkünün lodosla birlikte uçması gösterilir. Aşırı yolcu almış bu küçük tekne, kaptan köşkünün de uçmasıyla bu facia yaşandı. Ziyaret ettiğimiz yabancı ülkelerde, şehirlerin hatırlarını anıtla, simgeyle, yazıyla yaşattığını görürüz. Bu anıtın da bu anlamda şehrimiz için en büyük acılardan biri olan 1 Mart Üsküdar Vapuru faciasını bizlere hep hatırlatmasını diliyorum. Bu kazadan alınacak hala dersler var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anıları var. Bu anıtın bunları da yaşatmasını umuyorum. Onları bir kez daha rahmetle anıyoruz”. Başkan Büyükakın, anıtın yapılmasında emekleri olan İzmit Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Haluk Cem Gökmen, İzmit Sanat Okulu Mezunları Dernek Başkanı Yusuf Altınay ve İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’a da teşekkür etti. Törenin ardından her yıl olduğu gibi faciada hayatını kaybedenlerin anısına denize çelenk bırakıldı.