Türk Kızılayı Diyadin Şubesi, Karapazar köyü ilkokulunda eğitim gören öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Türk Kızılay Diyadin Şubesi, Karapazar Köyü’nde anlamlı bir etkinlik düzenleyerek, çocuklara hem moral verdi, hem de kış şartlarında zor durumda olan vatandaşlara yardım eli uzattı.

Bağışçılarının desteğiyle, köydeki çocuklara pasta ikramında bulunuldu. Çocukların yüzlerindeki gülümsemeler, etkinliğin en değerli anları arasında yer aldı. Etkinlik kapsamında, Türk Kızılay Diyadin ekipleri, köydeki çocuklara kışın zorlu şartlarına karşı daha iyi korunmalarını sağlamak amacıyla eldiven ve bere dağıtımı yaptı.